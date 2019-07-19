جبل طارق تمدد احتجاز الناقلة الإيرانية

جبل طارق تمدد احتجاز الناقلة الإيرانية

2019/07/19
الساعة 5:00 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

مدّدت المحكمة العليا في جبل طارق احتجاز ناقلة النفط الإيرانية (جريس1) لمدة 30 يوماً أخرى حتى 15 أغسطس.

واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة قبالة ساحل جبل طارق في وقت سابق من يوليو للاشتباه في انتهاكها العقوبات على سوريا.

وأجّجت القضية التوتر في الخليج، وقالت بريطانيا في الأسبوع الماضي إنها تصدت لسفن إيرانية حاولت اعتراض طريق ناقلة بريطانية في المنطقة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن بريطانيا ستسهل الإفراج عن الناقلة جريس 1 إذا قدمت إيران ضمانات بأن الناقلة لن تتجه إلى سوريا، وذلك بمجرد إتمام الإجراءات القانونية في محاكم جبل طارق.

ووجهت بريطانيا التهمة رسميا لقائد الناقلة واثنين من ضباط الطاقم بشبهة انتهاك العقوبات الأوروبية على نظام دمشق.



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