جحفلي: فخور بوجودي في الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعرب النجم محمد جحفلي عن سعادته بالاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للنجم محمد جحفلي وقال فيه: “الحمد لله.. سعيد وفخور بوجودي بين إخواني وزملائي وفي بيتي الهلال”.

جحفلي هلالي

وأعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل بالأمس عن تجديد عقده نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد جحفلي لثلاث سنوات تبدأ في شهر يناير المقبل بعد نهاية عقده الحالي، وتم التوقيع في معسكر الزعيم بمدينة لينز النمساوية.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية عن إمكانية رحيل محمد جحفلي عن نادي الهلال بعد نهاية عقده، لعدم وجود رغبة لدى المسؤولين في الإبقاء عليه، ولكن المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو قرر استمراره.

وكان محمد جحفلي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قادمًا من الفيصلي في نهاية عام 2014، وظهر مع الزعيم بشكل مميز.