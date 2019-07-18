جراحة صعبة في المخ تنقذ حاملاً بالشهر الـ8
تعاني من حالة صرع منذ 10 سنوات

جراحة صعبة في المخ تنقذ حاملاً بالشهر الـ8

2019/07/18
الساعة 2:08 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

استأصل الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف، نزيفاً بالمخ لمريضة حامل بالشهر الثامن، كانت تعاني من حالة صرع منذ ما يزيد عن 10 أعوام تسبب لها في كثير المشاكل الصحية والجسدية وحالات تشنج متعددة منذ عام.

ونجح الفريق في إيقاف معاناتها من تشنجات أدخلت المريضة في غيبوبة، حيث قرر الطاقم الطبي إجراء عملية قيصرية لإنقاذ الجنين، وبعد العملية تم نقل المريضة للعناية المركزة حيث قرر الفريق الطبي إجراء عملية استغرقت حوالي 4 ساعات وتفريغ كتلة دموية موجودة بالمخ وتحويل المريضة للعناية المركزة.

وبدأت المريضة باستعادة الوعي بشكل كامل وهي بحالة جيدة الآن.



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