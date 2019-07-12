جريزمان في برشلونة رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًّا مع الفرنسي أنطوان جريزمان قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد.

جريزمان:

ونشر حساب نادي برشلونة الإسباني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للترحيب بالنجم الفرنسي جريزمان في صفوف الفريق الكتالوني.

وأكد موقع نادي برشلونة الإسباني الرسمي، أن عقد جريزمان مع الفريق الكتالوني يمتد لـ5 سنوات حتى صيف عام 2024، وتم وضع شرط جزائي في عقده يبلغ 800 مليون يورو.

وذهب محامي جريزمان إلى مقر رابطة الليجا، قبل عدة ساعات، ودفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع نادي أتلتيكو مدريد والذي تبلغ قيمته 120 مليون يورو، ليصبح لاعبًا في صفوف برشلونة رسميًّا.

وأشارت تقارير صحافية إسبانية إلى أن نادي برشلونة سيقوم بتقديم جريزمان للجماهير ووسائل الإعلام، يوم الأحد المقبل، ثم ينتظم النجم الفرنسي في التدريبات الجماعية، يوم الاثنين، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

جريزمان يتمرد على الأتلتي:

وكان نجم المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، أنطوان جريزمان قد تمرد على نادي أتلتيكو مدريد مؤخرًا، حيث أعلن عن رغبته في الرحيل بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي.

ورفض جريزمان الانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، والتي انطلقت قبل عدة أيام، من أجل إتمام انتقاله إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وارتبط اسم جريزمان بالانتقال إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان الفرنسي، وكاد الفريق الباريسي أن يُنهي الصفقة، إلا أن اللاعب حسم موقفه بتفضيل عرض البارشا والبقاء في الدوري الإسباني لكرة القدم.