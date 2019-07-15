جريزمان في تدريبات برشلونة

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، للمرة الأولى بعد انضمامه رسميًا قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد.

ونشر حساب نادي برشلونة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمران الفريق الكتالوني اليوم الذي شهد مشاركة الوجوه الجديدة، وهم جريزمان والهولندي فرينكي دي يونج والحارس البرازيلي نوربيرتو مورارا “نيتو”.

وخضع الثلاثي الجديد جريزمان ودي يونج ونيتو للفحوصات الطبية اللازمة بالأمس، قبل أن يُشاركوا في أول تدريبات برشلونة الإسباني استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مرانه اليوم تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، على ملعب التدريبات بمنشآت سامن جوان ديسب الرياضية، وسيخوض الفريق مرانًا مسائيًا.

ومن المقرر أن يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، يوم 20 من شهر يوليو الجاري، إلى اليابان لخوض مواجهتين وديتين ضد تشيلي وفيسيل كوبي.