جريمة إنسانية ضد العمالة الوافدة في قطر

المواطن - الرياض

أكد الباحث السياسي خالد الزعتر، أن الموافقة القطرية بإجراء تحقيق مستقل بعد ما يقارب الـ18 شهرًا من وفاة العامل البريطاني تعكس حالة الفشل لدى النظام القطري في التغطية على الحادث.

وأكد الزعتر، خلال مداخلة هاتفية على قناة سكاي نيوز، أن ما يحدث في قطر تجاه العمالة الوافدة يرقى إلى “جريمة ضد الإنسانية”.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن قطر وافقت على إجراء تحقيق شامل في وفاة عامل بريطاني بموقع بناء أحد الملاعب لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وتوفي العامل زاك كوكس في يناير 2017، إثر سقوطه من منصة معلقة على ارتفاع 40 مترًا في موقع بناء إستاد خليفة الدولي في الدوحة.

وسبق أن انتقدت الطبيبة الشرعية البريطانية، فيرونيكا هاميلتون ديلي، بشدة نقص الظروف الأمنية المطلوبة في موقع بناء الملعب الذي توفي فيه كوكس، متهمة المسؤولين القائمين على أعمال البناء بإدخال تغييرات موضوعية وغير مهنية وخطيرة في عملية نصب منصات معلقة، وذلك بهدف الإسراع في إتمام أعمال البناء.