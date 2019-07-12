جزائري يدهس عائلة ويقتل امرأة

المواطن - متابعة

فقد مشجع جزائري السيطرة على سيارته، فدهس عائلة بمدينة مونبلييه الفرنسية مساء الخميس، أثناء احتفاله بفوز منتخب بلاده، مما خلّف مصرع امرأة 42 سنة وجرح ابنتها ورضيعها.

واحتفلت الجماهير الجزائرية في العاصمة الفرنسية باريس مباشرة عقب تأهل الفريق الجزائري إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حالياً في مصر بعد تغلبه على كوت ديفوار بركلات الترجيح.

ونُقل الرضيع الذي تعرض لكدمات عديدة إلى مستشفى مجاور، فيما عانت الفتاة (17 سنة) من كسور مختلفة.

وأكد موقع “لوفيغارو” نقلاً عن وكالة “فرانس برس” أن المشجع (21 سنة) كان يقود سيارته “بسرعة فائقة” في شارع لاموسون، وقد جرى احتجازه بعد الحادث.

وقال متحدث باسم فرع السلامة الإقليمية “DDSP” إن السلطات الفرنسية “تحاول حالياً كشف ملابسات هذه المأساة”.

واحتشد الجزائريون في شارع الشانزليزيه الشهير هاتفين بشعارات تشجع منتخبهم الوطني، الذي تأهل بعد فوزه بركلات الترجيح.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة الفرنسية بصدد إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتفلين لتفريقهم.