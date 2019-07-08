جستر الباحة تشارك في عالمي المخدرات

المواطن - محمد قرهم - تصوير: رباب الزهراني

شاركت الجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر) بمنطقة الباحة في تفعيل برنامج اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة، وذلك بركن تعريفي للجمعية بالباحة وما تقوم به من أعمال تطوعية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور رؤية 2030، والذي أقيم بالتعاون مع مسرح وملاهي ساندي بغابة رغدان.

وقال سعيد راجح المسؤول عن ركن الجمعية في تصريحات إلى “المواطن“: إن مشاركة جستر تعتبر مشاركة مجتمعية بهذا المعرض المتنقل، والذي يتيح للزوار معرفة ما تقدمه الجمعية من خدمات تطوعية مجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة والتخصصات الاستشارية والإكلينيكية والوظيفية والعلاجية والبرامج الحياتية والاجتماعية والترفيهية والرياضية.

وتأتي مشاركة الجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر) في مثل هذه المعارض من باب الشراكة الاجتماعية، والتي تسعى الجمعية من خلالها إلى رفع مستوى الوعي التطوعي لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.