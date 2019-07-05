جمال باجندوح: الاتحاد هو بيتي الأول دائمًا وأبدًا

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب جمال باجندوح، لاعب وسط نادي الاتحاد السابق، على توديع إدارة نادي الاتحاد وجماهير العميد بعد إعلان إدارة النادي عدم تجديد عقده.

وكتب جمال باجندوح تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: الحمد لله على الفرصة التي أُتيحت لي بأن أمثل ناديًا كبيرًا بحجم نادي الاتحاد، دائمًا وأبدًا سيبقى العميد هو بيتي الأول، هذا هو النادي الذي له فضل علي بعد الله.

وأضاف جمال باجندوح: أتمنى التوفيق لإدارة الاتحاد الجديدة برئاسة أنمار الحائلي، وأحمد كعكي، هم كفو وقد المسؤولية بحول الله.

ويذكر أن إدارة الاتحاد كانت رفضت تجديد عقد كل من جمال باجندوح واللاعب أحمد عسيري، حيث انضم الأخير لصفوف نادي التعاون في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد كان احتل مركز الوصافة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، حيث خسر اللقب لمصلحة نادي التعاون بثنائية مقابل هدف.