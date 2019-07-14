جمال باجندوح يحلم باستعادة بريقه

المواطن - مروة نبيل

لمع اسم جمال باجندوح خلال السنوات الماضية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل أن يرحل في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وينضم إلى صفوف فارازدين الكرواتي، ليبدأ خطوة جديدة في مشوراه الاحترافي.

جمال باجندوح

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد أعلن قبل بضعة أيام عن رحيل جمال باجندوح صاحب الـ26 عامًا، بعد سنوات من التألق بقميص العميد، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.

وأعلن نادي إن كي فارازدين الكرواتي بالأمس عن تعاقده رسميًا مع النجم جمال باجندوح لتدعيم خط وسطه في الموسم الرياضي المقبل، في صفقة انتقال حر.

ويأمل نجم خط الوسط، جمال باجندوح في الظهور بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فارازدين الصاعد حديثًا لمنافسات الدوري الكرواتي الممتاز.

جمال باجندوح .. مسيرة مميزة

وبدأ جمال باجندوح مسيرته الكروية في إنجلترا، حيث لعب في صفوف نادي ويمبورن تاون، قبل أن ينتقل إلى فريق بورنموث، ومنه إلى نادي بيشلي، ثم بدأ مشواره مع نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2012.

ولعب جمال باجندوح في نادي الاتحاد تحت 23 عامًا، بداية من يوليو 2012، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم خلال الشهر ذاته، وظهر بمستوى مميز مع العميد، ليكون واحدًا من أبرز لاعبيه خلال السنوات الماضية.

وجذب جمال باجندوح أنظار الأندية السعودية الكبرى خلال فترة لعبه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث كان يرغب الهلال والنصر في ضمه أكثر من مرة، إلا أنه فضل البقاء مع العميد.

ولعب جمال باجندوح 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في منافسات الموسم الماضي في جميع البطولات، فيما شارك في 131 لقاء خلال مسيرته بالكامل مع العميد، ونجح في تسجيل هدفين، وقام بصناعة ثلاثة أهداف.