جمال بلماضي يكسب الرهان

المواطن - مروة نبيل

لم يكن يتوقع أحد أن يتألق منتخب الجزائر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الوطني جمال بلماضي خلال منافسات كأس إفريقيا 2019 المقامة حاليًا في مصر، ويصل إلى المباراة النهائية.

جمال بلماضي

وتعرض جمال بلماضي لانتقادات حادة قبل انطلاق كأس إفريقيا 2019، بسبب اختياراته لبعض اللاعبين للانضمام إلى قائمة منتخب الجزائر الأول لكرة القدم في البطولة القارية، إلا أنه راهن على هذه المجموعة.

ونجح جمال بلماضي في إعداد لاعبي منتخب الجزائر الأول لكرة القدم بشكل مميز قبل انطلاق كأس إفريقيا 2019، ليكون محاربو الصحراء الأفضل على الإطلاق في المسابقة القارية حتى الآن.

منتخب الجزائر لكرة القدم

وراهن جمال بلماضي على بعض اللاعبين الذي لم يشاركوا مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم وضمهم إلى قائمة كأس إفريقيا 2019، وفي مقدمتهم مدافع نادي الشباب جمال بلعمري الذي قدم مستوى مميزًا، وكان أبرز لاعبي المسابقة.

وكان جمال بلعمري من أبرز أسباب قوة منتخب الجزائر الأول لكرة القدم على الصعيد الدفاعي، لإجادته الألعاب الهوائية بجانب قوته البدنية.

وفضل جمال بلماضي الدفع بنجم نادي الترجي التونسي، يوسف بلايلي في تشكيلة منتخب الجزائر الأول لكرة القدم في كأس إفريقيا 2019 بدلًا من ياسين براهيمي، الأمر الذي أثار استغراب الجماهير، إلا أن اللاعب تألق وأثبت صحة قرار المدرب.

كأس إفريقيا

وتألق منتخب الجزائر الأول لكرة القدم بشكل لافت في منافسات كأس إفريقيا 2019، حيث حصل على العلامة الكاملة؛ ليتأهل كمتصدر مجموعته إلى الدور ثمن النهائي، قبل أن يُطيح بالمنتخب الغيني.

ووصل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم تألقه تحت قيادة جمال بلماضي في كأس إفريقيا 2019، وأقصى ساحل العاج بركلات الترجيح من ربع النهائي، قبل أن يفوز على نيجيريا في نصف النهائي.

ويستعد منتخب الجزائر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره السنغالي في نهائي كأس إفريقيا 2019 على استاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة المقبل.