جماهير مصر تبعث برسالة شكر لـ محمد الشناوي وطارق حامد

المواطن - محمد سمعه

وجّهت الجماهير المصرية رسالة شكر وتقدير إلى الحارس محمد الشناوي واللاعب طارق حامد نجمي منتخب مصر الأول لكرة القدم بسبب أدائهما المثالي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على الرغم من خروج المنتخب المصري من دور الستة عشر.

وكان محمد الشناوي أبدى غضبه وحزنه بعد خروج منتخب مصر عقب الخسارة بالأمس من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون ردّ، بينما دخل اللاعب طارق حامد في نوبة بكاء عقب إقصاء الفراعنة.

أفضل عنصرين

واتفق عدد كبير من الجمهور المصري عبر السوشيال ميديا أن حارس الأهلي المصري محمد الشناوي وطارق حامد لاعب الزمالك المصري هما أفضل عنصرين في قائمة المنتخب المصري والتي تكونت من 23 لاعبًا لخوض غمار المنافسة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويُذكر أن محمد الشناوي تألق بصورة مُلفتة للأنظار في مباراة مصر وجنوب إفريقيا، حيث أنقذ مرمى المنتخب المصري من أربعة أهداف محققة لمنتخب جنوب إفريقيا، بينما نال طارق حامد إشادة واسعة وذلك بعد تألقه في منطقة خط الوسط الدفاعي وتحمله للمسؤولية كاملة في ظل هبوط مستوى اللاعب محمد النني.

ويُذكر أن محمد الشناوي وطارق حامد شاركا مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم صيف العام الماضي في روسيا، حيث ودّع منتخب مصر البطولة من الدور الأول نتيجة لخسارته من المنتخب السعودي والمنتخب الأوروجوياني ومنتخب روسيا.

ومن المنتظر عودة محمد الشناوي لـ الأهلي، وطارق حامد لنادي الزمالك من أجل الاستعداد بصورة جيدة للمباريات المتبقية في الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة.