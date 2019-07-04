جمرك المدينة يستقبل الحجاج بشعار لكم أجر الحج ولنا شرف الخدمة

المواطن - واس

استقبل جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم أولى طلائع أفواج ضيوف الرحمن القادمين لآداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ من دولة تركيا.

وجاء استقبال الحجاج وسط أجواء أخوية احتفالية بحضور مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أحمد بن علي حجر الغامدي قدمت خلالها التمور والحلويات والورود وماء زمزم ، ما انعكس عليهم إيجابيا فبدت السعادة على محيا كل حاجّ وحاجة.



وأوضح الغامدي أنّ هذه المبادرة من الجمارك السعودية تأتي ضمن مبادرة القيم والأخلاق خير أمة تحت شعار ” لكم أجر الحج ولنا شرف الخدمة ” ، مضيفا : ( نحن في الجمارك السعودية سعداء باستقبال أول فوج من ضيوف الرحمن عبر جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وفخورون بشرف العمل والخدمة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي وبروح الفريق الواحد نعمل جميعا مع شركائنا في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة بالمطار من خلال التنسيق والمتابعة الميدانية وذلك لإنجاح الخطة التشغيلية لمرحلة قدوم ضيوف الرحمن لموسم حج 1440هـ).

وأفاد أنّه في إطار الاستعدادات لموسم حج هذا العام 1440هـ فقد زاد عدد الكوادر البشرية إلى 100 طالب جامعي من خلال برنامج خدمة المجتمع الذي تشرف عليه الموارد البشرية بالهيئة العامة للجمارك السعودية وبالشراكة مع جامعة طيبة بالمدينة المنورة حيث تأتي هذه الاستعدادات لمواكبة حركة توافد الحجاج بكل يسر وسهولة بواقع 15 ثانية لإنهاء إجراءات أمتعة كل حاج.

