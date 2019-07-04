جمهور الأهلي يقدم هديته وينتظر الرد

المواطن - محمد سمعه

قدّم جمهور النادي الأهلي صورة جديدة من الوفاء والعشق اللامنتهي لفريقه، وذلك بدعم لاعبي النادي الأهلي في تدريباتهم يوم الأربعاء الموافق الثالث من يوليو.

وأصرّ جمهور الأهلي على تقديم هديته المعتادة في كل موسم وهو الدعم اللامنتهي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة وخلال الموسم الجديد.

وينتظر جمهور الأهلي، الرد المناسب من نجوم الراقي وهو المنافسة على لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2019-2020.

وكان النادي الأهلي احتل المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، ليتأهل الراقي إلى الملحق الآسيوي في العام المقبل.

ويستعدّ الأهلي في أغسطس المقبل، لمواجهة نادي الهلال في مباراتي دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويُذكر أن المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش تولى تدريب النادي الأهلي لمدة موسمين، ليخلف المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي.

وكان الأهلي وافق على رحيل اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو لصفوف فريق سلافيا براغ التشيكي.