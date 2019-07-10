جمهور الباحة يتفاعل مع أنغام ومحمد عبده

جمهور الباحة يتفاعل مع أنغام ومحمد عبده

2019/07/11
الساعة 12:25 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الباحة

شهد حفل المطربة أنغام، والمطرب محمد عبده، مساء أمس، إقبالًا جماهيريًّا كثيفًا على مسرح القرية التراثية بمدينة الباحة.

وتفاعل الجمهور والحضور مع حفل أنغام التي شدت بأجمل أغانيها، كما تفاعل الجمهور مع أغاني فنان العرب محمد عبده.

ويأتي الحفل ضمن حفلات الصيف التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه وتنظيم روتانا ، وتتواجد أنغام لأول مرة في مدينة الباحة، بعد 17 يومًا من إحيائها حفلًا غنائيًّا كبيرًا بمدينة “جدة” يوم 23 يونيو الماضي، وذلك على مسرح نادى “الجوهرة”، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية، كما سبق وأحيت أيضًا حفلًا في أول أيام عيد الفطر الماضي في مدينة الرياض.

 



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