جناح أمن الدولة بمهرجان الورد ينقل الصم لعالم أكثر تفاعلاً

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

لم تكن الهمة العالية والقوة العسكرية التي أبرزتها المشاركة الأولى لجناح رئاسة أمن الدولة والقطاعات التابعة لها في منطقة تبوك، خلال مهرجان الورد والفاكهة المقام حالياً في منتزه الأمير فهد بن سلطان، وحدها محط اعتزاز وفخر زوار المهرجان فحسب، بل كان لحضورهم وقوتهم الإنسانية وقعاً آخر نال الإعجاب والتقدير من الجميع.

جاء ذلك بعد مبادرة الجناح بدعوة ذوي الإعاقة السمعية، وتخصيص مترجم لفئة الصم نقلهم من عالمهم الصامت إلى عالم أكثر تفاعلاً، حيث تضمنت المبادرة مسابقات خاصة بهم أُعد لها جوائز قيمة على مسرح الجناح.

الجمهور الحاضر الذي تفاعل بشكل كبير مع هذه الفقرة قام بتحية ذوي الإعاقة السمعية بنفس اللغة المستخدمة مسجلاً بذلك انطباعات رائعة، مشيرين بأن الاهتمام الكبير في هذه الفئة من قبل جناح أمن الدولة بتوفير متخصص بلغة الإشارة يعطي دلالات قوية على حرص الجناح على إيصال رسالتهم لكافة أفراد المجتمع.

يُذكر أن جناح رئاسة أمن الدولة يشارك لأول مرة في منطقة تبوك من خلال مهرجان الورد والفاكهة الذي افتُتح الخميس الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، ولا يزال يشهد حضوراً كبيراً منذ أول يوم من انطلاقه، إذ يحتوي على العديد من الأركان الهامة للإدارات والقطاعات التابعة والمتمثلة في المباحث العامة وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن ومركز المعلومات الوطني والإدارة العامة لمكافحة التطرف.

وأتاحت الرئاسة للحضور عرضاً حياً للرماية الصبغية بالأسلحة ومهارات النزول من الأبراج واقتحام المباني، ويحظى الجناح بالعديد من الفعاليات الخارجية مثل رماية الأشبال ومهارة النزول بالحبال واستعراض المهارات القتالية لأفراد رئاسة أمن الدولة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للكبار بتجربة الرماية بالذخيرة الصبغية من خلال خيمة “جرب رمايتك”.