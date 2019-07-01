جنوب أفريقيا ضد المغرب .. بوصوفة يُنهي عُقدة 21 عامًا

المواطن - مروة نبيل

تألق نجم نادي الشباب مبارك بوصوفة بشكل لافت خلال مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

جنوب أفريقيا ضد المغرب:

وشهدت مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب ندية كبيرة من المنتخبين، وظل التعادل السلبي مخيمًا على نتيجة اللقاء حتى الدقائق الأخيرة، حينما تمكن مبارك بوصوفة من تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

وبعد مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب في آخر جولات دور المجموعات، حقق أسود الأطلس العلامة الكاملة، ليتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، كمتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط.

بوصوفة يتألق في مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب:

ودخل مبارك بوصوفة التاريخ بعد هدفه في مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب بالكان 2019، حيث قاد منتخب أسود الأطلس لتحقيق أول فوز في تاريخ لقاءاته ضد البافانا بافانا، وحصد جائزة أفضل لاعب في المواجهة.

وتعود أول مواجهات جنوب أفريقيا ضد المغرب إلى كأس الأمم الإفريقية 1998 التي أُقيمت في بوركينا فاسو، حينما لعبا في الدور ربع النهائي، وخسر أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف.

وكرر منتخب البافانا فوزه في النسخة التالية من البطولة، حيث تغلب على أسود الأطلس بنتيجة 3/1 ضمن منافسات دور المجموعات، قبل أن يلعبا مجددًا في دور المجموعات أيضًا نسختي 2004 و2013، وانتهت المباراتان بالتعادل بنتيجتي 1/1 و2/2، وتعادلا سلبيًّا بعد ذلك في نسخة مصر.

ولعبت جنوب أفريقيا ضد المغرب وديًّا عام 2014، وانتهت بالتعادل، ليكون فوز أسود الأطلس في نسخة 2019 هو الأول، مقابل هزيمتين و3 تعادلات من قبل.