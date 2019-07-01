جنوب إفريقيا ضد المغرب .. بوصوفة يقود أسود الأطلس لفوز قاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة جنوب إفريقيا ضد المغرب، التي أُقيمت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز أسود الأطلس في الوقت القاتل.

جنوب إفريقيا ضد المغرب:

وبدأت مباراة جنوب إفريقيا ضد المغرب بشكل سريع، وضغط لاعبو أسود الأطلس بحثًا عن تسجيل هدف مبكر وإرباك منافسه، ووصلت الكرة إلى النصيري لينفرد بحارس المرمى في الدقيقة الرابعة، إلا أن الحكم احتسب اللعبة تسللًا.

وسيطر لاعبو أسود الأطلس على اللعب في مباراة جنوب إفريقيا ضد المغرب اليوم، وجاء أول ظهور للاعبي بافانا بافانا في الدقيقة 11 عن طريق لوانتي، الذي راوغ أشرف حكيمي ومرر كرة مميزة للاعب تولاني، ولكن المدافع سايس أبعدها لركنية.

واستمر لاعبو أسود الأطلس في ضغطهم، واعتمدوا على الكرات الثابتة، وأهدر حكيم زياش ويونس بلهندة فرصتين في الدقيقتين 16 و20 من أحداث مباراة جنوب إفريقيا ضد المغرب اليوم.

وبدأ لاعبو أسود الأطلس في اللجوء إلى التسديد بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي، وأطلق بلهندة تسديدة في الدقيقة 32، ولكن الحارس تصدى لها، وسدد نجم منتخب بافانا بافانا، تولاني كرة قوية في الدقيقة 34، إلا أنها مرت بجوار القائم.

هدف قاتل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، اعتمد منتخب البافانا على التسديد، ولكنه افتقد للدقة، وكاد حكيمي أن يُسجل الهدف الأول من مجهود فردي رائع في الدقيقة 65 من أحداث مباراة جنوب إفريقيا ضد المغرب اليوم، ولكن اصطدمت تسديدته بالعارضة.

وأهدر يوسف النصيري فرصة خطيرة في الدقيقة 70، بعد تلقيه تمريرة مميزة من نور الدين أمرابط، حيث راوغ الحارس ولكنه سدد خارج المرمى، لتستمر محاولات أسود الأطلس لتسجيل هدف.

وحصل أسود الأطلس على خطأ في الدقيقة الأخيرة، نفذه فيصل فجر، ليُقابلها مبارك بوصوفة ويُسجل هدف الفوز في مباراة جنوب إفريقيا ضد المغرب اليوم.

ترتيب مجموعة المغرب:

وبعد مباراة جنوب إفريقيا ضد المغرب اليوم، تصدر أسود الأطلس المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه كوت ديفوار بـ6 نقاط، ثم منتخب البافانا برصيد 3 نقاط، وتتذيل ناميبيا الترتيب بدون نقاط.