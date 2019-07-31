جوارديولا يُطارد صديق كريستيانو رونالدو

المواطن - محمد سمعه

جدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، رغبته في التعاقد مع اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مانشستر سيتي رغب في الأسابيع القليلة الماضية، في التحرك للتعاقد مع جواو كانسيلو لعقد منافسة بينه وبين الإنجليزي كايل ووكر في منطقة الجبهة اليمنى في مان سيتي.

وذكر موقع SPORT ITALIA أن مانشستر سيتي مستعد لتقديم عرض يُرضي يوفنتوس من أجل التخلي عن جواو كانسيلو.

جدير بالذكر، أن عقد جواو كانسيلو الحالي مع يوفنتوس ينتهي بنهاية موسم 2022-2023.

ويُعد جواو كانسيلو صديقًا جيدًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يلعبان معًا في صفوف منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس.

شارك جواو كانسيلو مع المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا.

وكان يوفنتوس، طلب الحصول على 45.5 مليون جنيه إسترليني للتفريط في جواو كانسيلو.

وسبق للاعب جواو كانسيلو اللعب في صفوف ناديي فالنسيا الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، قبل الانضمام لصفوف يوفنتوس.