جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تواصل استقبال الحجاج

المواطن - واس

تواصل جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة استقبال رحلات الحج من مختلف دول العالم القادمين إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ بتقديم سبل الرعاية والعناية لضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات وصولهم بكل حفاوة وترحيب.

وأوضح قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة العميد فواز بن قالط الفقير لوكالة الأنباء السعودية أن جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تنفذ خططها التشغيلية لحج هذا العام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من خلال 775 من العاملين في جوازات المطار الذين تم تأهيلهم وتدريبهم في طرق التعامل مع الجمهور وآلية استخدام أجهزة الحاسب الآلي الحديثة وأجهزة الكشف على الوثائق المزورة مما يساعد على سرعة إنهاء إجراءات الحجاج بكل يسر وسهولة.



وأضاف العميد الفقير أن جوازات المطار بالتعاون مع معهد الجوازات قامت بتوفير عدد من الطلبة الذين يتحدثون أكثر من تسع لغات مختلفة في صالات الحج وذلك لتسهيل التواصل والتعامل مع الحجاج من خلال توجيههم وإرشادهم داخل صالات الجوازات بلغاتهم الرئيسية ، مؤكدا مضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة من قبل منسوبي جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لتحقيق ما يسهل على الحجاج إنجاز إجراءاتهم في وقت قياسي .