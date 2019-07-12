جوجل تتجسس على محادثاتك الصوتية!

المواطن - متابعة

أقرت شركة جوجل بأن موظفيها لديهم نفاذ إلى تسجيلات خدمتها للمساعدة الصوتية، وأن هذه الخدمة قد تسجل أحيانًا من دون أن يشغلها المستخدم، وذلك بعد معلومات كشفتها وسيلة الإعلام البلجيكية “في آر تي”.

وعادة يتم تفعيل خدمة المساعدة الصوتية من جوجل عندما يتوجه إليها المستخدم، من خلال الضغط على زر أو مخاطبتها.

وأقرت المجموعة بأن هذا التطبيق قد يسجل عن طريق الخطأ، عندما يرصد تعبيرات في الخلفية قد يستخدمها ككلمات مفتاح.

وبررت المجموعة العملاقة هذا الإجراء بأن خبراء لغات يستمعون إلى تسجيلات مستخدمي خدمة المساعدة الصوتية، بهدف تحسين فهمها للكنات المختلفة.

وأضافت أنه عمل “ضروري لاستحداث منتجات مثل (أسيستنت جوجل)”.