جودوين.. متخصص صناعة أهداف

المواطن - مروة نبيل

تعاقد نادي الوحدة- رسميًّا- مع نجم نادي أدلايد الأسترالي كرايج جودوين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويملك جودوين، صاحب الـ28 عامًا، مسيرة احترافية مميزة، حيث لعب في صفوف مانشستر سيتي تحت 21 عامًا حتى 2011، قبل أن ينتقل إلى صفوف نيوكاسل الأسترالي في 2012، وانضم إلى فريق سبارتا الهولندي عام 2014.

وانضم جودوين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أدلايد عام 2018، وشارك معه في 33 مباراة الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 19 هدفًا، وصناعة 9 آخرين.

وظهر كرايج جودوين بمستوى مميز مع فريق أدلايد؛ ليكون أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري الأسترالي، كما تواجد في التشكيلة المميزة لمنافسات الموسم الماضي بالبطولة.