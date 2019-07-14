جوميز الأفضل بمباراة تونس والسنغال

المواطن - مروة نبيل

تألق حارس مرمى منتخب أسود التيرانغا، ألفريد جوميز، بشكل لافت خلال مباراة تونس والسنغال التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي.

جوميز يتألق:

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن منح جوميز جائزة أفضل لاعب في مباراة تونس والسنغال ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية “الكاف 2019”.

وخطف حارس مرمى أسود التيرانغا، جوميز، الأنظار إليه خلال مباراة تونس والسنغال اليوم، بعدما تصدى لأكثر من هجمة خطرة، وتألق وأبعد ركلة الجزاء التي سددها فرجاني ساسي، ليقود منتخب بلاده إلى نهائي بطولة الكان 2019.

تونس والسنغال:

واتسمت مباراة تونس والسنغال بالندية الشديدة بين المنتخبين، حيث وجد كل منهما صعوبة كبيرة في هز الشباك طوال أحداث الشوط الأول، الذي سيطر أسود التيرانغا على معظم فتراته.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة تونس والسنغال اليوم، ضغط نسور قرطاج، وحصل على ركلة جزاء أبعدها جوميز، قبل أن يحصل أسود التيرانغا على ركلة جزاء أيضًا تصدى لها الحارس معز حسن.

وامتدت مباراة تونس والسنغال إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسجل نجم نسور قرطاج ديلان برون هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 101، ليمنح أسود التيرانغا بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وبعد مباراة تونس والسنغال اليوم، ينتظر أسود التيرانغا الفائز من مواجهة الجزائر ضد نيجيريا لملاقاته في نهائي الكان 2019 المقرر إقامته، يوم الجمعة المقبل.