حارس الاتفاق يقول كلمته

المواطن - محمد سمعه

قدّم الحارس الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، أداءً أكثر من رائع خلال مباراة منتخبي الجزائر وساحل العاج، والتي أُقيمت اليوم ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

وتألق رايس مبولحي في ركلات الجزاء الترجيحية في مباراة ساحل العاج والجزائر، حيث تمكن المنتخب الجزائري من الفوز بأربع ركلات مقابل ثلاثة، بعد أن تصدى مبولحي لركلة من الركلات الخمس للمنتخب الإيفواري.

وتأهل منتخب الجزائر لمواجهة المنتخب النيجيري، يوم الأحد المقبل في دور نصف النهائي.

وكان اللاعب بغداد بو نجاح، لاعب نادي السد القطري أجهش بالبكاء في مباراة الجزائر وساحل العاج، وذلك لشعوره بالذنب بعد إهداره لركلة جزاء للمنتخب الجزائري في الشوط الثاني في الوقت الأصلي أمام منتخب ساحل العاج.

وسبق لـ منتخب الجزائر الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا في مناسبة واحدة وكانت في عام 1990.

ويُذكر أن الهلال كان أبدى اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع بغداد بونجاح ويوسف البلايلي لاعبي المنتخب الجزائري.