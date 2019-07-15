حارس تونس يدفع ثمن خطئه

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من تألق حارس مرمى منتخب تونس الأول لكرة القدم، معز حسن في منافسات بطولة في Africa cup 2019، إلا أن خطأه القاتل ضد السنغال؛ حرم نسور قرطاج من التأهل إلى المباراة النهائية.

حارس تونس يتحسّر

وأبدى حارس منتخب تونس الأول، معز حسن حزنه الشديد لفشل نسور قرطاج في الصعود لنهائي في Africa cup 2019، بعد الخسارة ضد السنغال بهدف نظيف، سجله المدافع ديلان برون بالخطأ في مرماه.

وعلق حارس منتخب تونس على الخسارة قائلًا: “قدّمنا مباراة كبيرة أمام السنغال، أظهرنا قوة نسور قرطاج، لم نكن محظوظين أمام الخصم، كما أن الحكم حرمنا من الحصول على ركلة جزاء”.

واختتم معز حسن تصريحاته الإذاعية قائلًا: “أتحمل مسؤولية هدف السنغال بشكل كامل، وديلان لا لوم عليه”.

Africa cup

وتألق معز حسن بشكل لافت خلال مباراة تونس ضد السنغال بالأمس، وتصدّى لركلة جزاء حاسمة في الشوط الثاني، لينتهي الوقت الأصلي من مواجهة نصف نهائي Africa cup 2019 بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وامتدّت مباراة تونس ضد السنغال إلى الأشواط الإضافية، وارتكب معز حسن خطأ كارثيًا، ليهز ديلان برون شباك نسور قرطاج بالخطأ في الدقيقة 101، ليخطف أسود التيرانغا بطاقة التأهل إلى نهائي Africa cup 2019.