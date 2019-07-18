حارس يوفنتوس في طريقه إلى بنفيكا

المواطن - مروة نبيل

وصل حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي، ماتيا بيرين إلى مطار لشبونة، صباح اليوم الخميس، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف فريق بنفيكا البرتغالي.

وأكدت تقارير صحافية، أن ماتيا بيرين سيخضع لفحوصات طبية، اليوم الخميس، وفور اجتيازها سيوقع عقود انضمامه رسميًا إلى بنفيكا البرتغالي بعقد يمتد إلى 4 أو 5 مواسم، مقابل 15 مليون يورو.

ويُعاني ماتيا بيرين من إصابة في الكتف، منذ أبريل الماضي، ستمنعه من المشاركة حتى شهر سبتمبر المقبل، إلا أنه يطمح إلى المشاركة أساسيًا مع بنفيكا البرتغالي، خاصة أن لم يُشارك سوى دقائق قليلة مع يوفنتوس الإيطالي الموسم الماضي.

ويأمل حارس مرمى جنوة السابق، أن يساهم لعبه مع بنفيكا البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، في عودته إلى صفوف المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم مجددًا.