حالة السكن هل تؤثر على حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أكّد حساب المواطن أن حالة ونوع السكن لا تؤثر على دعم حساب المواطن مشيراً إلى أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على المسجلين سيشملهم الدعم.

كما شدّد حساب المواطن على أن انتهاء الهوية الوطنية لا يؤثر على استحقاق الدعم، مفيداً أنه لا بد أن يكون الحساب البنكي الخاص بالمستفيدين الرئيسي ” نشطاً ” ليتم صرف الدعم داعياً مَن يواجه مشاكل في صرف المبالغ المودعة في حساباتهم إلى مراجعة البنك الخاص به.

وأهاب حساب المواطن بالمستفيدين ضرورة تحديث بياناتهم وبيانات التابعين حال طرأ عليها أي تغيير.

وقال حساب المواطن رداً على استفسار شخص يريد تغيير بيانات الدخل بالقول : في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات، وفي حال تم تعديل بيانات الدخل لديك بعد تاريخ 10 يوليو سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى ضمن دورة الدفع لشهر سبتمبر .

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.