حال ماطرة مصحوبة بحبات البرد بعدة مناطق

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، حالة ماطرة بعدة مناطق في المملكة مصحوبة بحبات بَرَد.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إنه من المتوقع اليوم الثلاثاء -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفةٍ إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من: عسير وجازان والباحة والربع الخالي، واليمن، والإمارات، وسلطنة عُمان، ورياح على المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وجازان ونجران.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

كما تشمل الحالة، الأجزاء الساحلية منهما والطريق الواصل ما بين الليث وجازان، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى منطقة نجران.