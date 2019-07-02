حداد 3 أيام وتنكيس أعلام الإمارات على وفاة خالد بن سلطان القاسمي

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أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين في المملكة المتحدة.

وكان ديوان حاكم الشارقة قد نعى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين، وتقرّر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.

وسوف يتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد الشيخ خالد بن سلطان القاسمي والصلاة عليه وتشييعه في وقت لاحق.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة.