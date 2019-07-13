حديث مكرر لـ حميدتي عن المندسين

المواطن - متابعة

عاد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق، محمد حمدان دقلو حميدتي، للحديث مجددًا عن وجود مندسين وأجهزة مخابرات وسط قوات الدعم السريع- التي يرأسها- من أجل تشويه صورتها.

وقال حميدتي خلال مخاطبته حشدًا جماهيريًّا بمنطقة حجر العسل بولاية نهر النيل، يوم السبت: إن هؤلاء المندسين قاموا بفبركة أكثر من 59 فيديو في يوم واحد من أجل تشويه صورة الدعم السريع.

وفي سياق آخر أكد حميدتي أن هناك شراكة حقيقية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري السوداني هدفه الوحيد هو “الوصول بالسودان إلى بر الأمان”.

في غضون ذلك أعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، السبت، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى يوم الأحد.

وقال ولد لبات في تصريحات صحفية: إن الاجتماع المخصص للتوقيع على الإعلان الدستوري، أرجئ ليوم الأحد؛ بهدف إجراء مزيد من المشاورات.