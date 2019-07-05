حرس الحدود يُحبط تهريب 1273كجم حشيش ويضبط 48 مهرباً

المواطن - الرياض

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر شوال من عام ١٤٤٠هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1273) ألف ومائتان وثلاثة وسبعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

كما تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (48) ثمانية وأربعون شخصاً، بينهم (28) ثمانية وعشرون متهماً من الجنسية الإثيوبية، و(15) خمسة عشر متهماً من الجنسية اليمنية، و(3) ثلاثة متهمين من الجنسية الصومالية، و(2) متهمين سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود سيتصدون، بعون الله وتوفيقه، بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.