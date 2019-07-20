حريق مستودعين في المدينة المنورة

حريق مستودعين في المدينة المنورة

2019/07/20
الساعة 10:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1670
0
طباعة
المواطن - المدينة المنورة

أخمد الدفاع المدني في المدينة المنورة، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في مستودعين.

وأكد الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات، كما نشر صورًا تبين عملية مكافحة الحادث والسيطرة عليه.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :