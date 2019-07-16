حريق منزل أعلى جبل البرما

المواطن - واس

تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم من إخماد حريق اندلع في منزل بحي الشوقية .

وأفاد المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المكلف الرائد نايف الشريف بأن رجال الدفاع المدني باشروا بلاغا عن حريق في منزل بحي الشوقية بالعاصمة المقدسة ، حيث اتضح اشتعال النار في مطبخ تقدر مساحته بستة أمتار مربعة في منزل مكون من دورين يقع في منطقة وعرة أعلى قمة جبل البرما ، وقد تم إخلاء ساكني المنزل وعددهم (5) ، دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد ، والسيطرة على الحريق وإخماده .

وبين الرائد الشريف أنه تمت مباشرة التحقيق بالحريق للوقوف على مسبباته ، مهيباً بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء استخدام مواقد الغاز والتأكد من سلامة التمديدات الخاصة بها .