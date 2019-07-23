حساب المواطن يوضح آلية معرفة حالة الاعتراض

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن ، مع شكوى مستفيد، بشأن تأخر الرد على اعتراض تقدم به منذ شهر رمضان الماضي.

وقال المواطن، في شكواه، “تقدمت باعتراض من 21 رمضان، وحتى الآن، تحت الإجراء، وتم إرسال الأوراق المطلوبة الشهر الثالث ولم تُصرف ولا أحد اتصل أو حتى تم إنهاء الإجراء، فماذا نفعل؟

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء قال فيها: “أهلاً بك، بعد الاطلاع على بياناتك اتضح أنَّ لديك اعتراضاً مالياً بتاريخ 14 / 7 / 2019، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكن معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابك (الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة) نسعد بخدمتك”.

تفاصيل الدفعة الـ20

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين الأربعاء قبل الماضي.

وأوضح حساب المواطن أن دعم الدفعة 20 سجل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.