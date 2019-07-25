حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال تجميد الحساب البنكي

المواطن - الرياض

أكّد برنامج حساب المواطن أنه لا يحق للبنك سحب مبالغ الدعم المستحقة للمستفيدين من حساب المواطن.

جاء ذلك في ردّ من حساب خدمة العملاء على مستفيد، وجّه سؤالًا قال فيه: “يا ناس أنا ماني فاهم يجمّدون حسابي البنكي ويحرمونني من حساب المواطن، ورايح جاي على البنك يقول ما نعلم لماذا؟”.

وتفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكوى المواطن بقوله: إنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي: (هنا).

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن في وقت سابق، تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين، في وقت سابق.

وأوضح حساب المواطن أن دعم الدفعة 20 سجل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.