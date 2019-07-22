حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال حذف المستفيد

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم حذف حساب المستفيد، فبإمكانه التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يوماً.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً قال خلاله: “تم حذف حسابي ولا بد من شهرين للتسجيل من جديد مع العلم بأني أصبحت مستحقاً؛ لأنني تزوجت فما الحل لتخطي هذا الوقت؟”.

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء قال فيها: “حياك الله، في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يوماً من حذف الحساب من خلال الرابط (هنا)، عن طريق (تسجيل جديد- تفاصيل الطلب- تعبئة البيانات وتقديم الطلب) ، نسعد بخدمتك.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن في وقت سابق، تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي بدأ إيداعها يوم الأربعاء 10 يوليو.

وأوضح حساب المواطن أن دعم الدفعة 20 سجل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.