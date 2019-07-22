حسرة للجماهير البيضاء بعد مباراة الجونة ضد الزمالك

المواطن - محمد سمعه

شعرت جماهير نادي الزمالك المصري، بالحسرة الشديدة وذلك بعد انتهاء مباراة الجونة ضد الزمالك أمس الأحد بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق في مباراة أُقيمت ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين في بطولة الدوري المصري.

وكانت مباراة الجونة ضد الزمالك، أُقيمت على ملعب نادي الجونة في مدينة البحر الأحمر المصرية، وبعد تعادل الفريق الأبيض، فقد الفريق المنافس لـ الأهلي الفرصة في التتويج بلقب الدوري المصري بنسبة تصل إلى 90 %.

وبعد انتهاء مباراة الجونة ضد الزمالك، إذا نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق المقاولون العرب بعد غد الأربعاء فسيكون المارد الأحمر بطلًا رسميًا للدوري المصري الممتاز.

جماهير الزمالك تغلي

وشعرت جماهير الزمالك بالغضب الشديد من مرتضى منصور رئيس النادي وذلك عقب نهاية مباراة الجونة ضد الزمالك بالتعادل، لأنها تعتبر أن مرتضى منصور السبب وراء هدم استقرار الفريق الزملكاوي بإقالته للمدرب السويسري كريستيان جروس.

وشهدت مباراة الجونة ضد الزمالك، أحداث شجار بين بعض لاعبي الجونة والزمالك، خاصة أن تشكيلة الجونة تضم 4 لاعبين مُعارين من الأهلي بجانب أن الجهاز الفني للجونة به لاعبون سابقون في الأهلي؛ ما أعطى المباراة حماساً خاصاً.

وبعد نهاية مباراة الجونة ضد الزمالك، يستعد الزمالك لمواجهة النادي الإسماعيلي بعد غد الأربعاء في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين، حيث تُقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

ويذكر أن مباراة الجونة ضد الزمالك، شهدت طرد محمود الجزار مدافع الجونة ويوسف أوباما جناح الزمالك بسبب الشجار بينهما في اللقاء عقب إحراز الزمالك للهدف الثاني عبر اللاعب محمود عبد العزيز.

وبعد لقاء الجونة ضد الزمالك، أصبح رصيد الزمالك 69 نقطة في المركز الثالث، بينما أنهى الجونة الدوري في المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة.