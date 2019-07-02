حصاد أهل العزم هو عزائم ومكارم وعظائم

بقلم: الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

رحم الله أبا الطيب المتنبي كأنه يصف عزيمة سيدي ولي العهد منذ أكثر من 1000 عام، قائلًا:

عَلى قَدْرِ أهْلِ العَزْم تأتي العَزائِمُ *** وَتأتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكارمُ

وَتَعْظُمُ في عَينِ الصّغيرِ صغارُها *** وَتَصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائِمُ

سجل الحضور اللافت لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة الدول العشرين باليابان 2019، بصمات متميزة لن ينساها العدو الحسود ولا الصديق المحب، فزاد الحسود حسدًا والصديق محبة، وضرب أروع الأمثلة في الترفع عن سفاسف الأمور، وعدم الخوض مع صغار الحضور ممن حضروا ليكيلوا له وللمملكة عوضًا عن التركيز على تنمية دولهم.

ففي حضوره بريق ومهابة، وفي حديثه دلائل وشواهد، وفي صمته تجاهل وترفع عن الصغار وتقريع لهم.

ولقد تحلى ولي العهد برباطة الجأش وثبات القلب ونضج العقل، كعادته دائمًا، أمام أولئك المأفونين الذين أرادوا استفزاز المملكة وقيادتها الرشيدة وإحراجها أمام حضور هذه القمة، رغم ما قدمته وتقدمه المملكة لهؤلاء من مساعدات واستثمارات يقوم عليها اقتصادهم، ليثبتوا أمجادًا زائفة، وبطولات حنجورية مزعومة، كانت بلادهم وشعوبهم أولى بجهودهم ونصائحهم.

ولكن التاريخ لن يرحم أمثال هؤلاء، وسيكشفهم قريبًا لكل ذي قلب يعي، فمهما كانت قدرتهم على التلوّن وزخرفة الأكاذيب لن يستطيعوا خداع قومهم طوال الوقت، فهم وأنظمتهم لا يستطيعون العيش بدون تمثيليات ودراما حتى وإن كانت كوميدية في بعض الأحيان مثل تلك التي أقامها البعض في أوساكا.

سر على بركة الله يا سيدي، وبارك الله تعالى خطواتك الميمونة، ووفق جهودك لرفعة شأن بلادك.

ولله الحمد أولًا وآخرًا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.