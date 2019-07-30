حظائر الإبل تهدد سكان الرحبة: روائح كريهة وبلدية شقراء تتجاهل!

المواطن - شرف الروقي

شكا عدد من سكان حي الرحبة شرق محافظة شقراء التابعة لمنطقة الرياض، من وجود عدد من حظائر الإبل بالقرب من الأحياء السكنية، في مخالفة للأنظمة والتعليمات، حيث تسبب أضرارًا بيئية لسكان الحي.

بدورها، أجرت “المواطن” جولة ميدانية على بعض أحياء منطقة الرياض ومحافظة شقراء، حيث رصدت تجمعات للبيئة والصحة.

وعبر المواطنون عن استيائهم وحجم معاناتهم وتحول منطقتهم إلى منطقة غير صحية لتجميع النفايات وتربية الأغنام والإبل الأمر الذي شكل خطرًا صحيًّا لهم، مطالبين بضرورة تشديد حملات الرقابة لمنع انتشار هذه الحظائر بين الأحياء ولإزالة هذه التجمعات ومخالفة أصحابها.

وقال أحد سكان حي الرحبة في تصريحات إلى “المواطن“: إنه رفع أكثر من شكوى لأمانة محافظة شقراء، إلا أنها لم تتجاوب قطعيًّا، مضيفًا أن أصحاب الحظائر لا يملكون صك ملكية للأراضي التي وضعوا الحظائر فيها، مما زاد الأمر تعقيدًا؛ حيث إن هذه السلوكيات تعد تعديات على الأراضي الخاصة والحكومية.

من جهته، أكد أحد سكان الحي، وليد العبدالله، أنهم يعانون من الروائح الكريهة الناتجة من الحظائر، والتي تسهم في تهيئة الجو لانتقال الأمراض والإصابة بالربو وغيره، مطالبًا بنقلها خارج الأحياء؛ حفاظًا على صحة الأهالي ومنع انتشار الأوبئة.

يذكر أن تربية المواشي داخل النطاق العمراني والأحياء السكنية تُعد مخالفة، ويتم تغريم مُربيها بـ100 ريال عن كل رأس، على أن تصادر الماشية لمصلحة البلدية بعد ثلاثة أيام في حال عدم مراجعة صاحبها أو تجاوبه مع البلدية.