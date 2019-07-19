حفل ختام مميز لـ كأس إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

أقامت اللجنة المنظمة لـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، الحفل الختامي للبطولة في ملعب القاهرة الدولي بمصر، وذلك قبل دقائق قليلة من إقامة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي البطولة.

جدير بالذكر أن مباراة الجزائر والسنغال ستُقام على ملعب القاهرة الدولي وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ويسعى المنتخب الجزائري بقيادة مدربه الجزائري جمال بلماضي إلى تحقيق الفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخ المنتخب الجزائري، أما المنتخب السنغالي فبعد أن وصل للنهائي الثاني له في تاريخه في بطولة الأمم الإفريقية، سيقاتل أسود التيرانجا تحت قيادة مدربه السنغالي أليو سيسيه، وذلك من أجل الفوز باللقب في المباراة الختامية.

وكان المنتخب السنغالي تأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد إسقاط منتخب تونس بهدف دون رد يوم الأحد الماضي، بينما تأهل منتخب الجزائر بعد الفوز على منتخب نيجيريا بهدف دون رد.

ويذكر أن بطولة كأس أمم إفريقيا، كانت انطلقت يوم 21 يونيو الماضي بمباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي وفاز منتخب مصر بهدف دون رد.