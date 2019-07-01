حفيد جنرال وأصغر رئيس حكومة ياباني .. مَن هو شينزو آبي؟

المواطن - محمود نبيل

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مدار الأيام القليلة الماضية برئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي، وبحثا معًا سبل تطوير مستويات التعاون بين البلدين على مستوى العديد من المجالات.

آبي الذي يُعد أحد أبرز مَن تولوا رئاسة الحكومة اليابانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، يمتلك تاريخًا طويلًا على المستوى السياسي، الأمر الذي أهّله لأن يكون من بين أشهر رؤساء الحكومة في تاريخ اليابان.

بداية حياته

وُلد شينزو آبي في طوكيو، وكانت عائلته في الأصل من ولاية ياماغوتشي، وكان جدّه آبي والأب شينتارو آبي من السياسيين، حيث كان جده الأكبر، فيسكونت يوشيماسا أوشيما، قد شغل منصب جنرال في الجيش الإمبراطوري الياباني.

والدة آبي، يوكو كيشي، هي ابنة نوبوسوكي كيشي، رئيس وزراء اليابان في الفترة من 1957 إلى 1960، وكانت كيشي عضوًا في مجلس الوزراء في توجو خلال الحرب العالمية الثانية.

التاريخ السياسي

آبي هو سياسي ياباني يشغل منصب رئيس وزراء اليابان وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي منذ عام 2012، وعمل سابقًا كرئيس للوزراء في الفترة من عام 2006 إلى 2007، وكبير وزراء مجلس الوزراء من عام 2005 إلى 2006.

في أوائل عام 2019، تخطى آبي شيجيرو يوشيدا ليصبح ثاني أكثر مَن بقي في منصب رئيس الوزراء في اليابان خلال فترة ما بعد الحرب، وهو يعد حاليًا ثالث أطول مَن استمرّ في المنصب بالتاريخ الياباني.

ينتمي آبي إلى عائلة بارزة سياسيًا، وقد تم انتخابه لأول مرة كرئيس للوزراء في جلسة خاصة للبرلمان الوطني في سبتمبر 2006، حيث أصبح أصغر رئيس وزراء في اليابان بعد الحرب، وأول مَن يشغل هذا المنصب ممن وُلد بعد الحرب العالمية الثانية.

واستقال آبي في 12 سبتمبر 2007 لأسباب صحية بعد أن خسر حزبه انتخابات مجلس المستشارين في ذلك العام، وحل محله ياسو فوكودا، الأول في سلسلة من خمسة رؤساء وزراء فشل كل منهم في الاحتفاظ بمنصبه لأكثر من ستة عشر شهرًا.