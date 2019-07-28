حقيقة استقرار سييرا على قائمة الاتحاد الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، خلال الأيام القليلة الماضية، أن المدير الفني لفريق الاتحاد، التشيلي خوسيه سييرا استقر على قائمة اللاعبين المنتظر تواجدهم في قائمة العميد ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتم تداول أكثر من قائمة حسمها سييرا خلال الأيام الماضية، إلا أنها لم تكن مرضية للجماهير التي عبرت عن غضبها من غياب بعض الأسماء الهامة، ومنها المدافع المغربي مروان دا كوستا الذي ترددت أنباء عن عدم تواجده.

وحسم مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، يحيى بخش، الجدل المثال حول قائمة الأجانب في البطولة القارية، وقال على حسابه بـ”تويتر”: “القائمة الآسيوية النهائية سترفع في نهاية الشهر الحالي وستعلن عبر حساب النادي الرسمي بإذن الله”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمنافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث خاض معسكرًا في مانشستر، قبل أن يُغادر إلى دبي ضمن المرحلة الثانية من الإعداد.