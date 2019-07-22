حقيقة اقتراب دياز من تدريب المنتخب السعودي

المواطن - مروة نبيل

كشف إيميليانو دياز، مساعد مدرب الهلال السابق، الأرجنتيني رامون دياز، حقيقة وجود مفاوضات مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لقيادة الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم المدير الفني السابق لفريق الهلال، بتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خاصة أن اتحاد الكرة لم يتعاقد مع مدرب جديد منذ انتهاء عقد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بداية العام الحالي.

وعلق إيميليانو دياز على أنباء اقتراب المدرب الأرجنتيني من قيادة الأخضر قائلًا: “ليس هناك مفاوضات مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لم نتلقَّ اتصالًا لا من المسؤولين وكذلك وكيل أعمالنا بشأن هذه المهمة”.

وتابع مساعد المدرب دياز تصريحاته لقناة العربية قائلًا: “لا نعرف حقيقة هذه الأخبار، لكن سنكون سعداء للغاية بالعودة إلى السعودية من جديد بعد الفترات التي عشناها هناك”.

ويملك دياز تجربتين تدريبيتين في السعودية، حيث سبق أن قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وتوج معه بالثنائية المحلية موسم 2016/ 2017، وتولى تدريب الاتحاد الموسم الماضي، ولكن تمت إقالته بعد مرور 3 جولات فقط.