حقيقة ترشح تركي الدهام لرئاسة النصر

المواطن - مروة نبيل

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن تقدم تركي الدهام بملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر في الفترة الثالثة التي تنتهي، مساء يوم غد الخميس.

ووصل، قبل قليل، تركي الدهام إلى مقر نادي النصر، ليؤكد الجمهور أنه سيتقدم بملف ترشحه رسميًا وتوقعوا فوزه، خاصة أنه يحظى بدعم الأعضاء الذهبيين ورئيس مجلس إدارة العالمي السابق سعود السويلم.

وعلى غير المتوقع، أكدت تقارير صحافية أن تركي الدهام تواجد في مقر نادي النصر من أجل الاستفسار عن آلية الترشح من قبل لجنة الانتخابات، ثم غادر دون أن يتقدم بملف ترشحه على رئاسة مجلس إدارة العالمي.

وكانت الفترتين الأولى والثانية لم تشهد تقدم أي مرشح لرئاسة نادي النصر، قبل أن يتقدم نصر النصر وصالح الأطرم في الفترة الثالثة، ولكن اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية قررت تمديد الفترة الثالثة بناء على طلب الأعضاء الذهبيين.