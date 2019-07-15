حقيقة رحيل رينارد عن المغرب

المواطن - مروة نبيل

أكّدت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، تقديم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد استقالته من تدريب منتخب المغرب الأول لكرة القدم.

وودّع منتخب المغرب الأول لكرة القدم منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019” من دور الـ16، بعد الخسارة ضد بنين، الأمر الذي أثار الجدل حول مستقبل رينارد مع أسود الأطلس.

حقيقة رحيل رينارد

ونفت صحيفة المنتخب المغربية، قبل قليل، تقدّم رينارد باستقالته من تدريب أسود الأطلس، وأكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم، محمد مقروف، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

واجتمع رينارد مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، أمس واليوم، وتم الحديث عن مشاركة منتخب المغرب في الكان 2019، وأسباب الخروج المبكر من البطولة، وسيكون هناك لقاء آخر بينهما.

وتابع مقروف تصريحاته قائلًا: “استغربنا فعلًا للترويج باستقالة رينارد من منصبه، وحتى هذه اللحظة لا صحة لهذه الشائعات ولم يتقدم بها، والاتحاد المغربي سينشر بيانًا لنفي هذه الأنباء تمامًا لاحقًا”.

رينارد والسعودية

وارتبط اسم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد تحقيقه لنتائج مميزة مع منتخب المغرب خلال الفترة الماضية.