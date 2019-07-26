حكم بسجن وإبعاد مريم حسين عن الإمارات بسبب هتك العرض

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أمرت محكمة جنح دبي، أمس الخميس، بسجن الفنانة المغربية مريم حسين، 3 أشهر والإبعاد عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصدر الحكم ضد مريم حسين، عن تهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب، أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأعلنت المحامية الإماراتية حوراء موسى، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن محكمة جنح دبي أصدرت حكمًا ببراءة موكلها، الإعلامي صالح الجسمي، مع معاقبة مريم حسين بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

من ناحيته، علق الإعلامي صالح الجسمي، على تغريدة محاميته عبر حسابه على “تويتر”: أشكرك دكتورة حوراء وأشكر الأستاذ ياسر النقبي، شكرًا مكتب التميز للمحاماة، فقد أبدعتم ووقفتم مع الحق، قضاؤنا عادل وله كل الاحترام والتقدير، بحسب “العربية”.

بدوره أكد خليفة المفتول، محامي مريم حسين، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن حكم إبعادها عن الإمارات “ابتدائي وأولي وليس نهائيًّا، وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها”.

وغرد: “محكمة جنح دبي تقضي ببراءة موكلتنا مريم حسين في التهمتين من بين التهم المنسوبة إليها في القضية بينها وبين (ص. ج)، وتقضي بعقوبة مؤقتة في التهمة الثالثة، وهو حكم ابتدائي وأولي وليس نهائيًّا، وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها”.