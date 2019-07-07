حل مشكلة توقف الدعم في حساب المواطن لوفاة المستفيد الرئيسي

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن الإجراءات التي يجب القيام بها حال توقف الدعم في حساب المواطن لوفاة المستفيد الرئيسي.

وتلقّت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالًا من مواطنة قالت فيه : تُوفي الوالد وهو من مُستفيدي الضمان الاجتماعي وعنده أيتام ونقلت الضمان الاجتماعي باسم الوالدة، هل يتحدث حساب المواطن معه؟

وردّت خدمة العملاء بالقول : يتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية، ولا بد من التسجيل مرة أخرى باسم ” الأم ” وإضافة الأبناء كتابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان).

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمرّ التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين، ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.