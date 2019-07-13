حل مشكلة رفض المرفقات بـ حساب المواطن

المواطن - الرياض

جدد حساب المواطن التأكيد على ما يجب القيام به عند وجود مشكلة في المرفقات.

وتلقت خدمة العملاء في البرنامج سؤالًا من أحد المسجلين المستقلين أخفق في إرفاق فاتورة الكهرباء؛ حيث إنها باسم والده.

وقالت خدمة العملاء: يعتبر طلبك مكتمل مع مرفقات مرفوضة، الرجاء الدخول للبوابة (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات) وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى.

وأوضح أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، نسعد بخدمتك

وكان حساب المواطن أودع الدفعة الـ20 من الدعم يوم الأربعاء 10 يوليو.

وأوضح حساب المواطن أن دعم الدفعة 20 سجّل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.