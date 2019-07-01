حل وحيد أمام الفيصلي لضم محمد السهلاوي

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي الفيصلي أنظاره خلال الفترة المقبلة على التعاقد مع محمد السهلاوي مهاجم نادي النصر السابق.

وكان محمد السهلاوي أعلن رحيله عن نادي النصر بعد كتابته لمجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر.

وقالت تقارير صحافية إن الفيصلي يرغب وبقوة في تدعيم خط الهجوم لديه بضم محمد السهلاوي قبل انطلاق موسم 2019-2020، حيث ستعتمد إدارة عنابي سدير على اللاعب إبراهيم غالب زميل السهلاوي سابقًا في النصر من أجل إقناعه بالانضمام للفريق.

وفي حال تعاقد الفيصلي مع محمد السهلاوي، سيكون العنابي نجح في ضم ثاني لاعب من صفوف العالمي بعد التعاقد مع لاعب الوسط إبراهيم غالب يوم الأربعاء الماضي.

ويضع الفيصلي كذلك أنظاره على التعاقد مع اللاعب خالد الغامدي ظهير أيمن النصر سابقًا.

وكان الفيصلي أعلن أمس الأحد عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي ويليام ألفيس عن طريق توقيع عقد مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر توقيع العقد النهائي بين الفيصلي وويليام ألفيس بعد اجتيازه لـ الفحص الطبي.