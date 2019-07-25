حل وحيد لإنهاء أزمة التحكيم السعودي

المواطن - محمد سمعه

مع اقتراب بداية موسم 2019-2020 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولا يزال الحديث مثاراً عن التحكيم السعودي.

وفي ظل اعتراض واحتجاج معظم أندية دوري المحترفين في الموسم الماضي على الأداء التحكيمي الأجنبي، والذي تسبب في إقالة الإنجليزي مارك كلاتنبيرج وإقالة السعودي خليل جلال، أصبح التحكيم السعودي في أزمة حقيقية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال الناقد الرياضي محمد الذايدي: ما يحدث للتحكيم السعودي الآن هو مسكنات، ويجب أن ينظر مسؤولو الرياضة في المملكة إلى التجارب التحكيمية الناجحة في أي دولة ونُحضر من طبقوها هنا في المملكة من أجل تطبيقها في دورينا.

وتابع الذايدي: هل الحكم السعودي الآن بإمكانه التحكيم في مباريات الدوري السعودي للمحترفين، يجب أن يكون هناك مشروع متكامل لتطوير الحكم السعودي، والنهوض بحكامنا.

وفي السياق ذاته قال المحاضر التحكيمي عبدالرحمن الحازمي: أتفق مع ما قاله عمر المهنا رئيس لجنة الحكام السابق، وهو أن يكون جميع أعضاء لجنة الحكام من السعوديين وأن يكون رئيس اللجنة سعودي الجنسية، هذا سيحل الكثير من الأزمات.

وكان اتحاد القدم أعلن قبل نهاية الموسم الماضي، عن الاستعانة بخبرات الحكم الإيطالي الشهير بيرلويجي كولينا لإدارة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

كما قام كولينا باختيار الطواقم التحكيمية للجولتين الـ29 والـ30 من الدوري السعودي في الموسم الماضي.